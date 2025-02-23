Президент Зеленський розкритикував американську пропозицію, згідно якої Україна має повернути США у двічі більше коштів за виділену допомогу. Водночас глава держави заявив, що готовий сприймати окремі поставки зброї як інвестиції, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію.

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Вартість одного Patriot приблизно півтора мільярда. Зеленський заявив, що Україні потрібно ще 20 систем. 20 Patriot – це точно 30 – 35 мільярдів доларів.

Якщо США дадуть нам 35 мільярдів у вигляді Patriot, ми будемо вважати, що вони інвестували.