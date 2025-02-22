Якщо американська сторона говорила про розмір фонду в 500 мільярдів доларів, то Україна готова підписати угоду, якщо цю вартість до 100 мільярдів. Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела Radio NV в українській владі.
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Угода про копалини: Україна наполягає на зменшенні розміру фонду з 500 мільярдів до 100, – ЗМІ
Україна під час візиту спецпредставника Трампа Кіта Келлога передала США нові пропозиції щодо угоди про корисні копалини. У ній пропонується зменшити суму коштів, які отримають Сполучені Штати від українських ресурсів.