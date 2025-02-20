Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Figaro та Укрінформ. Головною темою обговорення залишається війна в Україні.

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Які плани в Сікорського

За словами речника відомства Павела Вронського, міністр закордонних справ Польщі зустрінеться з представниками американських аналітичних центрів. Окрім того, в Нью-Йорку Сікорський приєднається до засідання Радбезу та Генасамблеї ООН.

Польський посадовець також може зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо у Вашингтоні, однак термін розмови ще не визначено.

Виступ в ООН відбуватиметься в чергову річницю російської агресії проти України. Це буде промова не лише від імені Польщі, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики уповноважила пана міністра виступати в цьому питанні від імені цілого Євросоюзу. Тому, справа України буде найважливішою,

– йдеться в повідомленні.

Про що говоритиме Макрон

Французький міністр-делегат у європейських справах Бенжамен Хаддад підтвердив поїздку Макрона до США наступного тижня, про що вже заявляв Трамп.

Він поїде, щоб передати голос європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них,

– зазначив Хаддад.

У Франції вважають, що "зірване припинення вогню було б перемогою Владіміра Путіна". Міністр додав, що Європа має низку переваг на переговорах у Саудівській Аравії, починаючи з підтримки України, яка є "більшою, ніж у США". Серед важелів – "економічний тиск на Росію" та "здатність надавати гарантії безпеки".

Поки Трамп називає українського президента "диктатором без виборів", французький міністр наполягає на тому, що єдиним диктатором у цій війні є Путін, а "Зеленський – герой".

Нагадаємо, Франція організує другу термінову зустріч лідерів ЄС для обговорення європейської безпеки та України. Цього разу запросили більше країн – у списку Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.