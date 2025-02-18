Про це у вівторок, 18 лютого, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела у дипломатичних колах, передає 24 Канал. Там назвали запрошені держави.

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Які деталі відомі про екстрену зустріч

За даними джерел, другу екстрену зустріч відвіють країни, які не були присутні раніше, зокрема союзник по НАТО Канада. Два співрозмовники агентства повідомили, що серед запрошених країн були Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Деякі країни можуть брати участь у відеоконференції,

– пише Reuters, цитуючи джерела.

Що відомо про попередню дискусію

У Парижі 17 лютого відбулося екстрене засідання європейських лідерів щодо України. Британський прем'єр Кір Стармер наголосив, що Україна потребує "довготривалої мирної угоди, а не просто паузи". Це потрібно для того, щоб російський диктатор Путін знову не напав.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй заяві додав, що Захід повинен й надалі підтримувати Україну. Він також наголосив, що Україні "не потрібно нав'язувати диктат" та свої умови. Він додав, що його країна продовжуватиме інвестувати у військові витрати.

Урсула фон дер Ляєн закликала європейські держави негайно змінити своє мислення та бути готовими до оборони. При цьому вона зауважила, що це може бути надто повільним. Вона зауважила, що важелі впливу Європи "сковані" через "відносно обмежений військовий потенціал".