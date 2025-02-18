Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Макрона в соцмережі X, раніше відомій як твітер.

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Макрон про гарантії безпеки

Президент Франції розповів, що після зустрічі з кількома європейськими лідерами розмовляв з Трампом, а потім і з Зеленським.

Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія повинна припинити свою агресію. Це має супроводжуватися сильними й надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку існує ризик, що це припинення вогню закінчиться так само як і Мінські домовленості,

– заявив Макрон.

Також запевнив, що Франція буде працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями й українцями. Наголосив, це ключовий момент.

Додав, переконані, що європейці повинні краще, більше й разом інвестувати у свою безпеку й оборону – як сьогодні, так і в майбутнє. Наголосив, з цією метою європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності.

На основі пропозицій Єврокомісії буде продовжена робота як з підтримки України, так і з розвитку та інвестування в нашу оборону. Цей порядок денний, визначений у 2022 році на Версальському саміті, треба просто виконувати. Рішення, дії, узгодженість. І якнайшвидше,

– підкреслив президент Франції.

Макрон зазначив, що продовжить ці дискусії найближчими днями.

