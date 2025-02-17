Зокрема, результати саміту підсумував прем'єр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що сказали Стармер та Шольц після саміту у Парижі

Британський прем'єр уже вкотре наголосив, що Україна потребує "довготривалої мирної угоди, а не просто паузи". Це потрібно для того, щоб російський диктатор Путін знову не напав.

Тут також є ширший мир, який є колективною безпекою та обороною Європи. І тут, я думаю, ми маємо виклик поколінням… Ми всі маємо посилити можливості та те, що ми робимо як європейці,

– сказав Стармер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй заяві додав, що Захід повинен й надалі підтримувати Україну. Він також наголосив, що Україні "не потрібно нав'язувати диктат" та свої умови.

Шольц висловився і про витрати на оборонну сферу.

Якщо європейські країни витрачають на оборону понад 2% ВВП, Німеччина вважає, що це не повинно бути частиною бюджетних обмежень ЄС,

– цитують його ЗМІ.

Німецький канцлер додав, що його країна продовжуватиме інвестувати у військові витрати та наголосив, що вона має стати "більш гнучкою у своїх бюджетних правилах".

Шольц також застеріг, що між США та Європою не повинно бути "розколу" у питаннях безпеки України. Політик додав, що відповідне фінансування від Європи обговорюється, і запропонував "додаткову бюджетну маржу".