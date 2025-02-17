Наразі у Єлисейському палаці чи Білому домі ще не розповідали про деталі цієї розмови. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Figaro.

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Трамп та Макрон говорили про мир в Україні

Стверджується, що Макрон поспілкувався із Трампом про "перспективи миру в Україні".

Їхня розмова тривала приблизно 20 хвилин.

Відомо, що на саміті у Парижі мають бути присутні очільники 8 країн, серед яких канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Нідерландів Дік Схооф, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен і насамкінець сам Макрон.

Серед запрошених є також генсек НАТО Марк Рютте, голова Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.