Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна. Інформацію журналістам у неділю, 16 лютого, розповів представник Європейської ради в Брюсселі.

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Хто відвідає саміт у Парижі

До слова, через останні дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни Макрон скликав екстрений саміт у Єлисейському палаці.

Зустріч має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі,

– йдеться в повідомленні.

Окрім президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, у саміті візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта та глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії.

За словами представника Європейської ради, обговорення можуть продовжити й в інших форматах, аби об’єднати всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі.

Нагадаємо, після Парижа 17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує зустрітися з Трампом у США, пише The Guardian. Він заявив, що працюватиме над єдністю Сполучених Штатів і Європи.

Напередодні США надіслали європейським урядам "опитувальник" щодо гарантій безпеки для України, зокрема про можливість розгортання військ європейських країн в Україні. Також американські політики запитали в союзників, що їм потрібно від Вашингтона для реалізації заходів безпеки в Україні.