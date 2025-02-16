Про це пише 24 Канал з посиланням на Le Figaro. Європейські країни обговорять свою безпеку, адже їх дещо лякають заяви президента США Дональда Трампа.

До теми Трамп "розбудив" Європу: які виклики має подолати Євросоюз через зміну політики США

Макрон збирає саміт в Парижі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 15 лютого підтвердив, що у Парижі збиратимуться лідери країн ЄС для "робочої зустрічі". Проте він не сказав, які саме держави запрошені на саміт.

Причиною зустрічі нібито стали заяви адміністрації США проти Європейського Союзу, де, зокрема, йшлося про мирні переговори без участі європейців.

За словами Барро, Європа прагне позбутися "комплексу меншовартості". Також він заявив, що "Європа не дасть себе залякати".

Міністр закордонних справ Франції додав, що європейці здатні докласти зусиль для закінчення війни в Україні. ЄС може надати гарантії безпеки для України. Отож так чи інакше "європейці будуть залучені до дискусій".

Тільки українці можуть вирішити припинити війну, і ми будемо їх підтримувати, поки вони не ухвалять це рішення,

– сказав посадовець.

За інформацією Reuters участь в саміті в Парижі візьмуть Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія.

Зеленський прокоментував заяви про те, що Європа не може бути за столом переговорів

До слова, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції говорив, що Україна має вирішувати, хто буде учасником переговорів. Зеленський також хотів би провести зустріч європейських лідерів у Києві 24 лютого, щоб окреслити подальші дії партнерів щодо мирного врегулювання війни в Україні.