Таку думку висловив 24 Каналу політолог Валерій Димов, зазначивши, що успішні цивілізації формувалися у відповідь на виклики. Європа з приходом до влади Дональда Трампа переживає один з найважливіших викликів.

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Європа нарешті усвідомила свої проблеми

Димов зауважив, що Європа хоч і отримала холодний душ від Джей Ді Венса, проте він "загартовує".

Зверніть увагу! У своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа "серйозно стурбована питанням європейської безпеки". За словами віцепрезидента, його хвилює "загроза зсередини" та відступ Європи від її деяких найважливіших цінностей, які вона поділяє зі США.

"Хто б "розбудив" Європу від її летаргічного сну пацифізму, якби не російська агресія, якій дали відсіч українці? Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який 4 роки тому вигадував проросійську формулу (щодо виконання "Мінських угод" – 24 Канал), а зараз він розповідає, що європейці не мають "застигати від страху" та не повинні бути "оленями, що потрапили під світло фар", – сказав він.

До слова. Штайнмаєр заявив, що у новій американської адміністрації зовсім інший погляд на світ, ніж у Європи. Команда Трампа демонструє, за його словами, "неповагу до усталених правил і партнерства". Проте європейські країни не можуть цього змінити і мають прийняти, проте вони можуть з цим впоратися.

Генрі Кіссінджер, колишній радник з нацбезпеки, колись сказав, мовляв, добре, що є об'єднана Європа, але дайте мені телефон, куди я маю зателефонувати. Однак, на мою думку, Європа віддала цей телефон Росії,

– наголосив політолог.

Кіссінджер говорив тоді про суб'єктність, про ухвалення рішень. Однак Євросоюз, на думку Димова, не зміг впоратись з Віктором Орбаном і отримав Роберта Фіцо. Тепер з'явився Келін Джорджеску (румунський політик, що має проросійські погляди – 24 Канал) і виникають проросійські партії в Болгарії.

Також маємо пам'ятати, як до Трампа під час його першої президентської каденції, коли він накладав санкції на "Північний потік-2", прилітала тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона говорила, що непотрібні санкції, ми будемо торгувати з росіянами, адже нам це вигідно,

– нагадав Валерій Димов.

А сьогодні європейці кажуть Трампу, щоб він не ставив питання власної вигоди вище, ніж інтереси єдиної цивілізації.

Тому проблеми є, вони артикульовані. Європа, на думку політолога, їх нарешті усвідомила, і це однозначно позитивна новина.

Зазначимо, що голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що багато учасників Мюнхенської конференції перебували у стані шоку після промови Джей Ді Венса. На його думку, в Кремлі "відкорковують шампанське", тому що відносини між США та Європою зараз заходять у кризову ситуацію.