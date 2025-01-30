Про це пише 24 Канал з посиланням на МЗС. Нагадаємо, Келін Джорджеску назвав Україною вигаданою державою і заявив, що її розподіл неминучий.

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Як в МЗС України реагують на заяви Джорджеску

Речник міністерства Георгій Тихий сказав, що такі заяви категорично неприйнятні. Київ засуджує ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям.

Заяви румунського політика Каліна Джеорджеску, які ставлять під сумнів на територіальну цілісність нашої держави, є виявом крайньої неповаги до України та українського народу,

– повідомив Тихий.

В МЗС переконані: досягнути всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні – в інтересах Румунії та румунського народу. Обидві держави мають розвиватися у мирі, безпеці та процвітанні. Але в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить.

Джорджеску проявився як цілком проросійський політик, хоча позиціює себе як незалежного. Але маски зірвано.

"На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джеорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві", – підсумували в МЗС.

Що сказав Джорджеску про Україну

На його думку, кордони будуть змінюватися. Румунія зацікавлена забрати собі Північну Буковину та розділити Закарпаття. Відповідно до його візії, "Львів залишиться з поляками", а інша територія України буде "Малоросією".

Поділ України політик вважає неминучим. Нашу державу він назвав вигаданою, мовляв, це "Українська Радянська Соціалістична Республіка". Такі обурливі заяви кандидат у президенти Румунії висловив на телебаченні. Раніше він виступав із твердженням, що в пепсі та фанту додають наночипи.

Росіяни кукловодять європейськими політиками

Слід сказати, що за останні місяці це не перша подібна заява. Болгарський політик Костадін Костадінов зазіхає на Південну Бессарабію, а саме на міста на Одещині.

Ниточки ведуть, як і завжди, до Москви. Днями очільник Служби зовнішньої розвідки Росії Сєрґєй Наришкін публічно заявив, що обговорить із європейцями поділ України.