Ця маніпулятивна заява гидка не тільки тому, що просуває проросійські наративи про буцімто "розпад" України. А ще й тому, що Костадінов вирішив висловитися "під шумок", доки всі обговорюють заяви Трампа про Канаду. Мовляв, Трамп має рацію і я теж, нумо переділимо світ. Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на заяву Костадінова.

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Що заявив Костадінов про Південну Бессарабію

Він назвав претензії Трампа до Канади цілком виправданими. І далі провів паралель між Болгарією та Південною Бессарабією.

"Немає нічого більш логічного і нормального, ніж об'єднання двох країн зі спільною історією, спільним походженням, спільною мовою і значною мірою спільним народом, таких як Сполучені Штати і Канада, в одну країну", – сказав болгарський політик.

Костадінов заявив, що партія "Відродження", яку він очолює, "повністю підтримує претензії новообраного президента США". Так, ніби хтось питав його думку чи ніби невелика опозиційна партія впливає на світову політику.

За його словами, Південна Бессарабія "є частиною болгарської держави вже понад 450 років".

Болгари є корінним населенням цієї території (з VI століття) і донині становлять більшість населення. Для порівняння, Україна володіє Південною Бессарабією лише 34 роки. Тому немає нічого більш логічного, ніж об'єднання Болгарії та Македонії в одну спільну державу і повернення Південної Бессарабії назад до Болгарії,

– написав Костадінов у фейсбуці.

Історичний регіон XIX століття Південна Бессарабія / Карта з Вікіпедії

Завершив він дуже цинічними словами. Мовляв, "Україна розпадається", тому "на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, яка не відбулася, Болгарія повинна претендувати на болгарську Бессарабію".

Ця обурлива заява стає зрозумілою, якщо згадати, що на початку війни партія "Відродження" виступила проти надання Україні військової допомоги і далекобійної зброї. Сам Костадінов відкидає звинувачення в проросійськості, а от посол Росії у Болгарії у 2023 році закликала голосувати за нього на виборах. Партія є євроскептичною, входить у болгарський парламент як опозиція, займаючи там 38 із 240 місць. І – чомусь – у Європарламент, там у них 3 із 17 місць.

Тож Костадінов уже скаче на задніх лапах перед своїми московськими господарями, сподіваючись, що за вірність йому дадуть чимось поживитися. Імовірно, у наступних дописах він запропонує "возз'єднатися" державам, які постали на теренах СРСР. Адже в них спільна історія.

Показуємо Болград на карті України

Реакція України на заклики Костадінова "переділити" Україну

Певна річ, українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на такі слова. В Посольстві України в Болгарії сказали, що такі висловлювання неприпустимі для політика країни – члена ЄС. А ще підтверджують той факт, що Костадінов системно просуває наративи Кремля.

Посольство звернулося до керівництва Республіки Болгарія із закликом "засудити висловлювання політика, який підбурює до руйнування норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує до переділу кордонів у Європі".

Цікаво, що самі болгари в коментарях до допису Костадінова не підтримали політика. Вони назвали його заклики надзвичайно легковажними, попросили берегти те, що є, а не сіяти хаос і загравати з такими темами. А також сказали, що Костадінов погано знає історію.