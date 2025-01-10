Это манипулятивное заявление мерзкое не только потому, что продвигает пророссийские нарративы о якобы "распаде" Украины. А еще и потому, что Костадинов решил высказаться "под шумок", пока все обсуждают заявления Трампа о Канаде. Мол, Трамп прав и я тоже, давайте же переделим мир. Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на заявление Костадинова.

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Что заявил Костадинов о Южной Бессарабии

Он назвал претензии Трампа к Канаде вполне оправданными. И далее провел параллель между Болгарией и Южной Бессарабией.

"Нет ничего более логичного и нормального, чем объединение двух стран с общей историей, общим происхождением, общим языком и в значительной степени общим народом, таких как Соединенные Штаты и Канада, в одну страну", – сказал болгарский политик.

Костадинов заявил, что партия "Возрождение", которую он возглавляет, "полностью поддерживает претензии новоизбранного президента США". Так, будто кто-то спрашивал его мнение или будто небольшая оппозиционная партия влияет на мировую политику.

По его словам, Южная Бессарабия "является частью болгарского государства уже более 450 лет".

Болгары являются коренным населением этой территории (с VI века) и по сей день составляют большинство населения. Для сравнения, Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года. Поэтому нет ничего более логичного, чем объединение Болгарии и Македонии в одно общее государство и возвращение Южной Бессарабии обратно в Болгарию,

– написал Костадинов в фейсбуке.

Исторический регион XIX века Южная Бессарабия / Карта из Википедии

Завершил он очень циничными словами. Мол, "Украина распадается", поэтому "на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу так называемой украинской государственности, которая не состоялась, Болгария должна претендовать на болгарскую Бессарабию".

Это возмутительное заявление становится понятным, если вспомнить, что в начале войны партия "Возрождение" выступила против предоставления Украине военной помощи и дальнобойного оружия. Сам Костадинов отвергает обвинения в пророссийскости, а вот посол России в Болгарии в 2023 году призвала голосовать за него на выборах. Партия является евроскептической, входит в болгарский парламент как оппозиция, занимая там 38 из 240 мест. И – почему-то – в Европарламент, там у них 3 из 17 мест.

Поэтому Костадинов уже скачет на задних лапах перед своими московскими хозяевами, надеясь, что за верность ему дадут чем-то поживиться. Вероятно, в следующих сообщениях он предложит "воссоединиться" государствам, которые появились на территории СССР. Ведь у них общая история.

Показываем Болград на карте Украины

Реакция Украины на призывы Костадинова "переделить" Украину

Конечно, украинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на такие слова. В Посольстве Украины в Болгарии сказали, что такие высказывания недопустимы для политика страны – члена ЕС. А еще подтверждают тот факт, что Костадинов системно продвигает нарративы Кремля.

Посольство обратилось к руководству Республики Болгария с призывом "осудить высказывания политика, который подстрекает к разрушению норм международного права, искажает исторические факты и поощряет к переделу границ в Европе".

Интересно, что сами болгары в комментариях к сообщению Костадинова не поддержали политика. Они назвали его призывы чрезвычайно легкомысленными, попросили беречь то, что есть, а не сеять хаос и заигрывать с такими темами. А также сказали, что Костадинов плохо знает историю.