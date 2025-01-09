Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Отмечается, что некоторые территориальные претензии звучат не впервые, однако реакция на слова Трампа в мире оказалась крайне резкой.

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Канада как 51-й штат

В январе 2025 года Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth, что, по его мнению, многие канадцы хотели бы, чтобы их страна стала 51-м американским штатом.

Новоизбранный президент США убежден, что американцы с канадцами вместе образовали бы великую страну, налоги снизились бы, торговые тарифы были бы ликвидированы, а обе страны были бы полностью защищены от российских и китайских военных кораблей.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна не станет частью США.

Нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и местные жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга,

– написал политик.

Глава МИД Канады Мелани Жоли также отметила, что Трамп демонстрирует "полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной".

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Попытки покупки Гренландии

Накануне Рождества Трамп заявил, что владение и контроль над Гренландией якобы является "абсолютной необходимостью" для США.

Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу,

– лаконично ответил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

На заявления Трампа также отреагировала Дания, в состав которой входит Гренландия: страна заявила о значительном увеличении расходов на оборону острова.

Король Дании Фредерик Х в своем новогоднем обращении заявил, что Королевство Дания едино "до Гренландии" и добавил, что им "суждено быть вместе". Впоследствии король также распорядился изменить герб королевства так, чтобы геральдические символы Гренландии и Фарерских островов стали больше и заметнее.

Интересно! Трамп уже не впервые заявляет о намерении купить Гренландию – ранее он предлагал это в 2019 году. Тогдашний премьер-министр Гренландии Ким Кильсен также ответил, что Гренландия "не продается", а премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение Трампа "абсурдным".

Панама и Панамский канал

Еще одна территориальная претензия Трампа – контроль над Панамским, соединяющим Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. До 1999 он контролировался США, но сейчас принадлежит государству Панама.

21 декабря Трамп обвинил Панаму в установлении "смехотворно" высоких тарифов за пользование Панамским каналом и угрожал требовать его возвращения под контроль США. По его словам, канал играет решающую роль для американской экономики и национальной безопасности и нельзя допустить, чтобы он "попал в неправильные руки" – вероятно, речь шла о влиянии Китая.

В ответ на все это президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь". Он подчеркнул, что канал ни прямо, ни косвенно не контролируется Китаем, и выразил надежду на хорошие отношения Панамы с новой администрацией США.