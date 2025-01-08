Американцы реагируют неоднозначно на заявления своего будущего президента. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как в сети реагируют на территориальные претензии Трампа

Один из пользователей соцсети Х Clandestine, который распространял информацию о биолаборатории США в Украине, с восторгом оценивает имперские заявления Трампа. Он верит, что такое расширение США реальное и шутит, что Трамп понимает Америку как весь континент Северной Америки.

Пользователи соцсети также обращают внимание на богатство Гренландии на природные ресурсы, что, вероятно, и стоит в основе притязаний Трампа.

Критики Трампа метко указывают ему на то, что аннексия Гренландии не входила в его предвыборные обещания. Такие громкие заявления новоизбранного президента могут использоваться для отвлечения внимания от экономических неудач.

Америка: Мы хотим уменьшения цен.

Трамп: лучшее, что я могу это вторгнуться в Гренландию,

– иронично отмечает пользователь соцсети.

Некоторые американцы серьезно обеспокоены имперскими высказываниями своего будущего президента.

В Канаде также ответили на "новые" карты США от Трампа, опубликовав карту, где на территории Канады написано противоположное – "Не Соединенные Штаты".

Как пользователи сети реагируют на это мемами

Как и любые громкие политические события сегодняшнего дня, это не могло обойти стороной мемы.

Шутят и о младшем сыне Трампа, который во всем поддерживает отца. Пользователи заметили его сходство с главным героем фильмов "Дюна". Он, мол, так же мечтает о богатых ресурсами дюнах, но в отличие от песочных в фильме, эти – снежные.

Справка: Пуэрто-Рико как раз желает стать 51 штатом США, но пока не получает этого права. Трамп не желает сделать ее штатом, а вместо этого целится на Канаду и Гренландию. Пуэрто-Рико усилило бы позиции демократов на выборах.

Напомним, Трамп даже не исключил, что применит военную силу, чтобы взять под контроль Гренландию и Панамский канал.