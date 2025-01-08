Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в соцсети Truth.

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Какие "новые" карты США опубликовал Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп вызвал новую волну обсуждений в сети, опубликовав две карты, на которых Канада изображена как часть Соединенных Штатов.

8 января в своей социальной сети Truth Social он поделился двумя изображениями.

"О, Канада!" – подписал Трамп картинки.

На первой изображенной карте Канада вместе с США закрашена в цвета американского флага.



Карта США вместе с Канадой, которую опубликовал Трамп / truthsocial.com/@realDonalTrump

На второй карте Канада окрашена желтым, как и Соединенные Штаты, а на ее территории черными буквами написано "Соединенные Штаты".



Вторая карта США с Канадой, которую опубликовал Трамп / truthsocial.com/@realDonalTrump

Напомним, на фоне отставки премьер-министра Канады Джастина Трюдо Трамп снова заявил, что эта страна "должна стать 51-м штатом США". Он пригрозил ввести значительные тарифы на Канаду, заявив, что намерен использовать "экономическую силу", чтобы "приобрести" северного соседа.

Избранный президент США также снова высмеял бывшего премьер-министра Джастина Трюдо, который объявил, что уйдет в отставку, назвав его "губернатором", а не премьер-министром Канады.