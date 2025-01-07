Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в его резиденции в Мар-о-Лаго, который транслирует PBS News.

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Что снова сказал Трамп о Канаде

Дональд Трамп снова пригрозил ввести значительные тарифы на Канаду, заявив, что намерен использовать "экономическую силу", чтобы "приобрести" ее северного соседа.

Избранный президент США также снова высмеял бывшего премьер-министра Джастина Трюдо, который объявил, что уйдет в отставку, назвав его "губернатором", а не премьер-министром Канады.

Трамп утверждает, что США и Канада вместе составляют "экономическую силу", которая "действительно будет чем-то".

Вы избавитесь от этой искусственно начерченной линии, посмотрите, как это выглядит, и это также будет гораздо лучше для национальной безопасности,

– сказал республиканец.

Трамп также выразил обеспокоенность относительно военных расходов Канады.

"У них по сути нет армии. У них очень небольшая армия. Они полагаются на нашу армию. Это все хорошо, но, вы знаете, они должны за это платить. Это очень несправедливо", – сказал он.

Кроме того, Дональд Трамп отметил, что Соединенным Штатам "не нужны канадские автомобили, молочные продукты или пиломатериалы".

До этого новоизбранный президент США опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, где написал, что "многие люди в Канаде хотели бы, чтобы их страна была 51-м штатом США".

Соединенные Штаты не могут дольше страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, в которых нуждается Канада, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку,

– написал Трамп.

Он также отметил, что, если бы Канада объединилась с США, то "не было бы тарифов, налоги значительно снизились бы", и канадцы были бы "полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно окружают их".



Трамп снова заговорил, что Канада должна стать 51-м штатом США / Фото из соцсетей

Какой была реакция Трюдо на слова Трампа

Джастин Трюдо в соцсети Х выложил сообщение, где отреагировал на все заявления Дональда Трампа относительно Канады как американского штата. Канадский премьер отметил, что на этого никогда не произойдет.

Нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов,

– написал Трюдо.

Он также отметил, что рабочие и общины в обеих странах получают выгоду от того, что они являются крупнейшими партнерами в торговле и безопасности.

К слову, Джастин Трюдо 6 января объявил, что собирается уходить в отставку с должности лидера Либеральной партии. В то же время он отметил, что пока останется на посту премьера до того, как его партия выберет нового лидера.