Трамп ушел от ответа, будут ли американские войска оставаться в Сирии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что Трамп думает о свержении режима Асада

Дональд Трамп похвалил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за "захват" Сирии. Он назвал его "умным".

Хотя Трамп воздержался от прямого ответа на вопрос, будут ли оставаться американские войска в Сирии, он обратил внимание на действия Турции. Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявляет стратегический подход, учитывая исторический интерес Анкары к Сирии, длящийся "2000 лет".

Трамп назвал Эрдогана "умным парнем" за то, что тот действует осмотрительно: направляет свои силы в Сирию, при этом избегая конфликтов с курдскими группировками.

Россия ослабла, Иран ослаб, а он очень умный парень. Они зашли и взяли верх, и так оно и есть,

– заявил Трамп.

Напомним, Трамп выразил надежду на взаимопонимание с Си Цзиньпином. Он даже пригласил Си на свою инаугурацию в Вашингтоне, но эксперты сомневаются, что китайский лидер приедет.