Американці реагують неоднозначно на заяви свого майбутнього президента. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Не продається": у Данії рішуче відреагували на бажання Трампа купити Гренландію

Як у мережі реагують на територіальні претензії Трампа

Один з користувачів соцмережі Х Clandestine, який поширював інформацію про біолабораторії США в Україні, із захопленням оцінює імперські заяви Трампа. Він вірить, що таке розширення США реальне і жартує, що Трамп розуміє Америку як увесь континент Північної Америки.

Користувачі соцмережі також звертають увагу на багатство Гренландії на природні ресурси, що, ймовірно, й стоїть в основі зазіхань Трампа.

Критики Трампа влучно вказують йому на те, що анексія Гренландії не входила у його передвиборчі обіцянки. Такі гучні заяви новообраного президента можуть використовуватися для відведення уваги від економічних невдач.

Америка: Ми хочемо зменшення цін.

Трамп: найкраще, що я можу це вторгнутися у Гренландію,

– іронічно зазначає користувач соцмережі.

Деякі американці серйозно занепокоєні імперськими висловлюваннями свого майбутнього президента.

У Канаді також відповіли на "нові" мапи США від Трампа, опублікувавши карту, де на території Канади написано протилежне – "Не Сполучені Штати".

Як користувачі мережу реагують на це мемами

Як і будь-які гучні політичні події сьогодення, ця не могла оминути меми.

Жартують і про молодшого сина Трампа, який у всьому підтримує батька. Користувачі помітили його схожість з головним героєм фільмів "Дюна". Він, мовляв, так само мріє про багаті на ресурси дюни, але на відміну від пісочних у фільмі, ці – сніжні.

Довідка: Пуерто-Ріко якраз бажає стати 51 штатом США, але поки не отримує цього права. Трамп не бажає зробити її штатом, а натомість цілиться на Канаду та Гренландію. Пуерто-Ріко посилило б позиції демократів на виборах.

Нагадаємо, Трамп навіть не виключив, що застосує військову силу, щоб взяти під контроль Гренландію та Панамський канал.