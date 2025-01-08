Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеканал TV2. До слова, Гренландія до 1953 року була данською колонією і досі залишається самоврядною територією цієї країни, але з 2009 року має право на вибір незалежності і навіть декілька років тому презентувала проєкт конституції.

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Як у Данії та Панамі реагують на заяви Трампа

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія "не продається", а її майбутнє мають визначати самі мешканці острова.

Гренландія не продається. Важливо, щоб майбутнє Гренландії визначали самі гренландці, а не ще хтось,

– сказала вона.

Фредеріксен не підтримує ідеї "зміни Гренландією свого власника", а також закликала зберігати спокій щодо цього питання.

У Панамі також відреагували на заяви Трампа, який говорив про захоплення Панамського каналу військовим шляхом.

Глава МЗС Хав'єр Мартінес-Ача Васкес наголосив, що Панамський канал без будь-яких обговорень належить Панамі, передає BBC.

"Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби", — сказав він.

Васкес також нагадав про позицію президента Панами Хосе Рауль Муліно, який наголосив, що "кожен квадратний метр" каналу і прилеглої території належав і належатиме лише його державі.

Панамський канал – це судноплавний канал, що з'єднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном. Він був відкритий у 1920 році та будувався під егідою США. Штати контролювали його до 31 грудня 1999 року, після чого канал передали Панамі.