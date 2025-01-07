Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у його резиденції в Мар-о-Лаго, який транслює PBS News.

Цікаво Трамп хоче перейменувати Мексиканську затоку в "Американську": яка причина

Трамп може застосувати силу до Гренландії та Панамського каналу

Журналісти запитали Дональда Трампа, чи може той запевнити світ, що не вдаватиметься до військових дій чи економічного примусу, намагаючись отримати контроль над територіями Гренландії та Панамського каналу.

На це обраний президент США заявив, що "не може запевнити" світову спільноту "в жодному з цих двох".

Я не збираюся брати на себе зобов'язання щодо цього. Ні. Можливо, доведеться щось зробити,

– сказав республіканець.

Водночас Трамп наголосив, що як Гренландія, так і Панамський канал потрібні США "для економічної безпеки".

"Нам потрібна Гренландія для цілей національної безпеки. Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї, але якщо має, то вони повинні відмовитися від неї, тому що вона потрібна нам для національної безпеки", – додав обраний президент США.

Щодо Панамського каналу Трамп заявив, що він був "побудований для американських військових". Республіканець також зазначив, що канал "життєво важливий для нашої країни".

Водночас Дональд Трамп сказав, що Панамський канал "керується Китаєм", хоча достеменно невідомо, звідки він взяв ці факти. Окрім того, обраний президент США сказав, що його країна "віддала Панамський канал Панамі, а не Китаю".

Це вже не перша подібна заява Трампа щодо намірів приєднати Гренландію та Панамський канал у склад США.

До слова, Дональд Трамп також вчергове заговорив, що Канада має стати "51-м американським штатом", пригрозивши економічними наслідками для країни. На це відреагував канадський прем'єр Джастін Трюдо, який заявив, що на це немає жодного шансу.