Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Зазначається, що деякі територіальні претензії звучать не вперше, проте реакція на слова Трампа у світі виявилася вкрай різкою.

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Канада як 51-й штат

У січні 2025 року Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth, що, на його думку, багато канадців хотіли б, щоб їхня країна стала 51-м американським штатом.

Новообраний президент США переконаний, що американці з канадцями разом утворили б велику країну, податки знизилися б, торгові тарифи були б ліквідовані, а обидві країни були б повністю захищені від російських і китайських військових кораблів.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна не стане частиною США.

Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Робітники й місцеві жителі обох наших країн виграють від того, що ми є найбільшими торгівельними партнерами й партнерами з безпеки один одного,

– написав політик.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі також зазначила, що Трамп демонструє "повну відсутність розуміння того, що робить Канаду сильною країною".

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Спроби купівлі Гренландії

Напередодні Різдва Трамп заявив, що володіння та контроль над Гренландією нібито є "абсолютною необхідністю" для США.

Гренландія наша. Ми не продаємось і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу,

– лаконічно відповів прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде.

На заяви Трампа також відреагувала Данія, до складу якої входить Гренландія: країна заявила про значне збільшення витрат на оборону острова.

Король Данії Фредерік Х у своєму новорічному зверненні заявив, що Королівство Данія єдине "до Гренландії" та додав, що їм "судилося бути разом". Згодом король також розпорядився змінити герб королівства так, щоб геральдичні символи Гренландії та Фарерських островів стали більшими і помітнішими.

Цікаво! Трамп вже не вперше заявляє про намір купити Гренландію – раніше він пропонував це у 2019 році. Тодішній прем'єр-міністр Гренландії Кім Кільсен також відповів, що Гренландія "не продається", а прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала пропозицію Трампа "абсурдною".

Панама та Панамський канал

Ще одна територіальна претензія Трампа – контроль над Панамським, що поєднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем та Атлантичним океаном. До 1999 він контролювався США, але зараз належить державі Панама.

21 грудня Трамп звинуватив Панаму у встановленні "сміхотворно" високих тарифів за користування Панамським каналом і погрожував вимагати його повернення під контроль США. За його словами, канал відіграє вирішальну роль для американської економіки та національної безпеки і не можна допустити, щоб він "потрапив у неправильні руки" – ймовірно, йшлося про вплив Китаю.

У відповідь на усе це президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що "кожний квадратний метр Панамського каналу та прилеглих до нього територій належить Панамі і належатиме їй і надалі". Він наголосив, що канал ні прямо, ні опосередковано не контролюється Китаєм, і висловив сподівання на хороші відносини Панами з новою адміністрацією США.