Про це розповідає 24 канал з посиланням на Х американського техномагната. Трюдо відповів Трампу, а Маск відреагував сарказмом.

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Маск висміяв Трюдо у мережі

Ілон Маск саркастично відреагував на заяву прем'єра Канади Джастіна Трюдо, що "немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів".

Дівчино, ви більше не губернатор Канади, тож неважливо, що ви говорите,

– написав бізнесмен.

Маск висловився в бік Трюдо / Х @elonmusk

Трюдо раніше заявив, що Канада абсолютно точно не приєднається до США, відповідаючи на натяки Дональда Трампа.

Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів,

– написав канадський прем'єр.

Новообраний президент США неодноразово глузливо називав Трюдо "губернатором" Канади, звинувачуючи Оттаву в "провалі" контролю кордону з США.

До слова, раніше Маск виступив із жорсткою критикою інших світових лідерів. Після скандалу через масові зґвалтування у Великій Британії він закликав до розпуску уряду цієї країни. Британського прем'єра Кіра Стармера бізнесмен назвав "співучасником" злочинів.

