Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Валерий Дымов, отметив, что успешные цивилизации формировались в ответ на вызовы. Европа с приходом к власти Дональда Трампа переживает один из важнейших вызовов.

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Европа наконец осознала свои проблемы

Дымов заметил, что Европа хоть и получила холодный душ от Джей Ди Вэнса, однако он '"закаляет".

Обратите внимание! В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа "серьезно обеспокоена вопросом европейской безопасности". По словам вице-президента, его волнует "угроза изнутри" и отступление Европы от ее некоторых важнейших ценностей, которые она разделяет с США.

"Кто бы "разбудил" Европу от ее летаргического сна пацифизма, если бы не российская агрессия, которой дали отпор украинцы? Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который 4 года назад придумывал пророссийскую формулу (по выполнению "Минских соглашений" – 24 Канал), а сейчас он рассказывает, что европейцы не должны "застывать от страха" и не должны быть "оленями, попавшими под свет фар", – сказал он.

К слову. Штайнмайер заявил, что в новой американской администрации совсем другой взгляд на мир, чем у Европы. Команда Трампа демонстрирует, по его словам, "неуважение к устоявшимся правилам и партнерству". Однако европейские страны не могут этого изменить и должны принять, но они могут с этим справиться.

Генри Киссинджер, бывший советник по нацбезопасности, когда-то сказал, мол, хорошо, что есть объединенная Европа, но дайте мне телефон, куда я должен позвонить. Однако, по моему мнению, Европа отдала этот телефон России,

– подчеркнул политолог.

Киссинджер говорил тогда о субъектности, о принятии решений. Однако Евросоюз, по мнению Дымова, не смог справиться с Виктором Орбаном и получил Роберта Фицо. Теперь появился Келин Джорджеску (румынский политик, имеющий пророссийские взгляды – 24 Канал) и возникают пророссийские партии в Болгарии.

Также мы должны помнить, как к Трампу во время его первой президентской каденции, когда он накладывал санкции на "Северный поток-2", прилетала тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель. Она говорила, что не нужны санкции, потому что они будут торговать с россиянами, ведь им это выгодно,

– напомнил Валерий Дымов.

А сегодня европейцы говорят Трампу, чтобы он не ставил вопрос собственной выгоды выше, чем интересы единой цивилизации.

Поэтому проблемы есть, они артикулированы. Европа, по мнению политолога, их наконец-то осознала, и это однозначно позитивная новость.

Отметим, что глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что многие участники Мюнхенской конференции находились в состоянии шока после речи Джей Ди Вэнса. По его мнению, в Кремле "откупоривают шампанское", потому что отношения между США и Европой сейчас заходят в кризисную ситуацию.