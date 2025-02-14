Вэнс считает, что европейские страны отошли от ценностей, которые разделяют США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь вице-президента США.

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Вэнс отметил, что его волнует не Россия, Китай или "любой другой внешний актор", а угроза изнутри Европы.

Администрация Трампа серьезно обеспокоена вопросом европейской безопасности... Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, ценностей, которые разделяют с США,

– заявил Вэнс.

Он добавил, что США склонны к мысли, что с Россией можно договориться о войне в Украине.

"Как администрация Байдена хотела заткнуть людей, которые говорили, что думают, так и администрация Трампа будет делать абсолютно противоположное. И мы надеемся, что будем работать над этим. В Вашингтоне есть другое мнение. Под лидерством президента Трампа мы можем не соглашаться с вашими взглядами, но мы будем сражаться за нашу безопасность и свободу. Несмотря на то, согласны ли мы, или нет", – сказал также он.