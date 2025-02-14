Венс вважає, що європейські країни відійшли від цінностей, які поділяють США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на промову віцепрезидента США.

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Венс не вважає, що Росія чи Китай загрожують Європі

Венс наголосив, що його хвилює не Росія, Китай чи "будь-який інший зовнішній актор", а загроза саме зсередини Європи.

Адміністрація Трампа серйозно стурбована питанням європейської безпеки… Мене хвилює загроза зсередини, відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, які поділяють зі США,

– заявив Венс.

При цьому він наголосив, що Штати будуть боротися за безпеку, хоча у Трампа інші погляди, аніж були у Байдена.

"Як адміністрація Байдена хотіла заткнути людей, котрі говорили, що думають, так й адміністрація Трампа буде робити абсолютно протилежне. І ми сподіваємося, що будемо працювати над цим. У Вашингтоні є інша думка. Під лідерством президента Трампа ми можемо не погоджуватися з вашими поглядами, але ми будемо битися за нашу безпеку та свободу. Не зважаючи на те, чи ми погоджуємося, чи ні", – сказав Венс.

Щодо війни в Україні він заявив, що США схильні до думки, що з Росією можна домовитися. Так, на його думку, українська та російська сторона мають дійти згоди, а європейська – взяти на себе більше відповідальності за ситуацію на континенті.

Адміністрація Трампа дуже переймається європейською безпекою. Ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України та Росії,

– сказав віцепрезидент США.