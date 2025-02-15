Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак розповів 24 Каналу, що, порівняно із 2024 роком, на цьогорічній Мюнхенський безпекової конференції стало більше європейських лідерів, які прагнуть посилити свої військові спроможності. Вони почали задумуватись як прожити без захисту США.

Дивіться також Подарунок Трампа диктаторам: як санкції США проти МКС вплинуть на Україну та чому Путін радіє

У Європі шоковані заявами Джей Ді Венса

Віктор Шлінчак зауважив, що чимало учасників Мюнхенської безпекової конференції були у стані шоку після промови віцепрезидента США. За його словами, виступ Джей Ді Венса виглядав так, ніби він приїхав до Європи, щоб показати як правильно вести політику.

У відповідь на це прозвучала думка від Олафа Шольца, мовляв, Європа має своє розуміння процесів, які відбуваються, тому західним партнерам негоже вказувати на це.

У Кремлі, мабуть, відкорковують шампанське, адже зв'язок між США та Європою зараз заходить у кризову ситуацію. Сполучені Штати Америки не розуміють європейських лідерів, а європейські лідери нажахані ймовірними загрозами, які несе не лише Росія, але й потенційна торгова війна з американцями,

– сказав голова правління Інституту світової політики.

Все це не додає великого оптимізму. Однак Україна вже адаптувалася до такої нестабільності.

Співпраця між Україною та ЄС

Шлінчак підкреслив, що мав можливість розмовляти з українською делегацією у Мюнхені. Вони зазначили, що попереджали європейців про схожий розвиток подій та закликали нарощувати свої оборонні спроможності.

Такий варіант тепер стає більш реалістичним, проте потрібно достатньо часу на це.

Частина європейського істеблішменту розуміє, що український солдат стоїть на сторожі європейських кордонів, але поки немає консенсусного рішення, що Україна може бути частиною великої системи безпеки в Європі. Думаю, що зараз на цю тему триватимуть великі дискусії,

– висловився Віктор Шлінчак.

Він додав, що для багатьох лідерів в Європі телефонна розмова між Трампом та Владіміром Путіним сприйнялася як можливість для диктатора легалізуватися у міжнародній політиці.

Важливо! Відновлення переговорів між Трампом і Путіним після трирічної паузи викликало занепокоєння щодо майбутньої підтримки України. Під час розмови Трамп дав зрозуміти, що Україна не стане частиною НАТО, а військова допомога може бути скорочена до кредитів. Водночас для Путіна це стало дипломатичною перемогою, яка може вплинути на єдність Заходу у протистоянні російській агресії.

Європа має зрозуміти, що в її стратегічних інтересах є не допустити, щоб російські солдати стояли на кордоні із ЄС.