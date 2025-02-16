Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина. Информацию журналистам в воскресенье, 16 февраля, рассказал представитель Европейского совета в Брюсселе.

Смотрите также Призрак Мюнхена 1938 и большой "договорняк": как на Западе реагируют на переговоры Трампа и Путина

Кто посетит саммит в Париже

К слову, из-за последних действий администрации президента США Дональда Трампа по российско-украинской войне Макрон созвал экстренный саммит в Елисейском дворце.

Встреча имеет целью начать консультации европейских лидеров по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе,

– говорится в сообщении.

Кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в саммите примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта и главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

По словам представителя Европейского совета, обсуждение могут продолжить и в других форматах, чтобы объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе.

Напомним, после 17 февраля в Париже премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует встретиться с Трампом в США, пишет The Guardian.

Накануне США направили европейским правительствам "опросник" относительно гарантий безопасности для Украины, в частности о возможности развертывания войск европейских стран в Украине. Также американские политики спросили у союзников, что им нужно от Вашингтона для реализации мер безопасности в Украине.