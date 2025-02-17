На Мюнхенській конференції представники адміністрації Трампа виступили із різкою критикою Європи. Крім того, США чітко заявили, що не бачать її за столом переговорів щодо закінчення війни в Україні, передає 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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"Український саміт" у Парижі

За даними видання, європейські лідери почали прибувати на саміт, який скликав президент Франції. Серед них – прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. На саміт завітав і генсек НАТО Марк Рютте.

Журналісти спитали у Рютте, чи в небезпеці Альянс. Той відповів "ні".

Також, як повідомили в Єлисейському палаці, Еммануель Макрон говорив з президентом США Дональдом Трампом 20 хвилин перед тим, як прийняти саміт.

Очікується, що на паризькому саміті політики обговорять оборонні можливості та гарантії безпеки, які можуть надати Києву у разі порушення Росією режиму припинення вогню. Зокрема, йтиметься й про автоматичний вступ України до НАТО. Також однією із тем переговорів стане відправка миротворців в Україну у разі досягнення перемир'я.