Про це пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо про план Європи відправити війська в Україну

Як зазначили медійники, сили "заспокоєння" або "стримування" складатимуться з кількох бригад. Імовірно, це буде від 25 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців. Вони "не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові демонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну".

Окрім цього, якщо виникне потреба наростити сили та швидко переміщатися, військові можуть бути підтримані більшими силами за межами України.

Європейські держави поки обговорюють план. Лідерство в цьому питанні у Франції. Країна просунулася у плануванні найбільше і може відрядити в Україну близько 10 тисяч солдатів.

В авангарді і Велика Британія. І Париж, і Лондон мають ядерну зброю, на відміну від інших країн ЄС. Загалом в обговоренні брали участь не менше 10 країн, зокрема, Польща, Нідерланди, Німеччина, країни Північної Європи та Балтії.