Сейчас в Елисейском дворце или Белом доме еще не рассказывали о деталях этого разговора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Трамп и Макрон говорили о мире в Украине

Утверждается, что Макрон пообщался с Трампом о "перспективах мира в Украине".

Их разговор длился примерно 20 минут.

Известно, что на саммите в Париже должны присутствовать руководители 8 стран, среди которых канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Испании Педро Санчес, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Дании Метте Фредериксен и наконец сам Макрон.

Среди приглашенных также генсек НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.