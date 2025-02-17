В частности, результаты саммита подытожил премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что сказали Стармер и Шольц после саммита в Париже

Британский премьер в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в "долговременном мирном соглашении, а не просто паузе". Это нужно для того, чтобы российский диктатор Путин снова не напал.

Здесь также есть более широкий мир, который является коллективной безопасностью и обороной Европы. И здесь, я думаю, мы имеем вызов поколениям... Мы все должны усилить возможности и то, что мы делаем как европейцы,

– сказал Стармер.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем заявлении добавил, что Запад должен и в дальнейшем поддерживать Украину. Он также отметил, что Украине "не нужно навязывать диктат" и свои условия.

Шольц высказался и о расходах на оборонную сферу.

Если европейские страны тратят на оборону более 2% ВВП, Германия считает, что это не должно быть частью бюджетных ограничений ЕС,

– цитируют его СМИ.

Немецкий канцлер добавил, что его страна будет продолжать инвестировать в военные расходы и отметил, что она должна стать "более гибкой в своих бюджетных правилах".

Шольц также предостерег, что между США и Европой не должно быть "раскола" в вопросах безопасности Украины. Политик добавил, что соответствующее финансирование от Европы обсуждается, и предложил "дополнительную бюджетную маржу".