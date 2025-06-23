Основные усилия враг сосредоточил в Донецкой области. Последние 5 месяцев захватчики удерживают повышенный темп наступления, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Где будут наступать россияне летом

Ранее российским войскам было трудно вести одновременно крупномасштабные наступательные операции, поэтому они компенсировали это проведением ограниченных наступлений в различных секторах фронта – уменьшая интенсивность в одном секторе при ее увеличении в другом.

Однако сейчас оккупанты, похоже, ведут по крайней мере три одновременные масштабные наступательные операции в направлениях: Боровой – Лимана, Константиновки и Новопавловки.

Также наблюдается значительная концентрация личного состава на севере Сумской области, хотя украинские силы, похоже, сдерживают российские продвижения в этом районе.

За этот период усиленных наступлений россиянам не удалось достичь значительных успехов, частично из-за того, что они в значительной степени полагаются на плохо подготовленную пехоту, пытаясь продвинуться несмотря на украинскую оборону, которая активно применяет дроны.

Продолжение интенсивных наступательных действий, вероятно, свидетельствует о пределах текущих наступательных возможностей России, и вряд ли Россия сможет начать отдельную масштабную "летнюю" наступательную кампанию.

По словам главкома Сирского, по состоянию на 22 июня российская армия имеет около 695 000 военнослужащих, дислоцированных в Украине (включая оперативный резерв), а также 13 дивизий и неустановленное количество полков и бригад (всего около 121 000 военных) в стратегическом резерве.

В ближайшей перспективе маловероятно, что Россия бросит весь этот резерв на фронт в Украине. Москва уже, похоже, имеет преимущество в живой силе на приоритетных направлениях, но основная проблема – преодоление 15–20-километровой "серой зоны", которую создали активные действия украинских и российских дронов. Существенное увеличение численности войск вряд ли поможет преодолеть эту проблему.