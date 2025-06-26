Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Смотрите также "Вы знаете Трампа?": Зеленский обратился к Европе с неожиданным призывом

Как Трамп оценил амбиции Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что территориальные амбиции Владимира Путина выходят за пределы только Украины. Об этом свидетельствуют оценки американского военного руководства.

Трамп отметил, что Путин хочет выйти из нынешней ситуации, ведь она стала для него "хаосом". Американский лидер также отметил, что глава Кремля допустил ошибку, начав полномасштабную войну против Украины.

Подтверждают ли аналитики предположения Трампа

Аналитики подтверждают, что Россия готовится к возможной будущей конфронтации с НАТО. Кремль, по оценкам ISW, создает условия для потенциальной агрессии против стран, которые ранее входили в состав СССР, но пока не являются членами Альянса.

ISW давно оценивает, что Россия готовит своих военных и общество к возможному будущему конфликту с НАТО после завершения войны в Украине, в частности путем проведения военных реформ; интеграции ветеранов во все уровни российских органов власти и создания риторических условий для оправдания будущей агрессии против НАТО,

– говорится в отчете.

Аналитики также обращают внимание на то, что Кремль применяет ту же риторику, которую использовал накануне вторжения в Украину в 2022 году, чтобы угрожать государствам НАТО.