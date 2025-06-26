Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время заседания ПАСЕ.

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Что Европа должна сделать для Украины

Зеленский отметил, что победа Украины зависит не только от военной или финансовой поддержки, а от стратегического единства демократического мира, в частности между ЕС и США.

Вы знаете президента Трампа? Нам нужны прочные связи с ним. Нам нужно единство между Европой и Соединенными Штатами, и тогда мы победим,

– заявил Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание на необходимость усиления санкционного давления на Россию, призвав Запад действовать более решительно.

"Чтобы уменьшить российские аппетиты, нужно накладывать санкции. Насколько это возможно: на банки, энергетический сектор, компоненты для оборонной промышленности. Это касается Европы, Азии, Китая, Тайваня и других стран, где компании до сих пор продают РФ компоненты, которые те используют для производства ракет", – подчеркнул президент.

По его словам, без этих технологических комплектующих Россия не сможет изготавливать то количество вооружения, которым ежедневно обстреливает украинские города. Зеленский призвал международное сообщество не просто воздержаться от помощи стране-агрессору, но и активно блокировать ее военную машину.