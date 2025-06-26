Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.

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О чем Зеленский говорил с президентом ПАСЕ

Лидеры встретились в Страсбурге.

Глава государства отметил то, что ПАСЕ была первым международным органом, который поддержал идею Украины о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Владимир Зеленский подчеркнул: очень важно, что Спецтрибунал будет судить ответственных за преступление агрессии против Украины именно в Гааге. Президент также поблагодарил за то, что на каждой сессии ПАСЕ уделяют особое внимание войне России против Украины, в частности пострадавшим от российской агрессии детям, и принимают важные резолюции,

– говорится в заметке.

Владимир Зеленский пригласил президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодороса Русопулоса посетить Украину с визитом.

Напомним, во время выступления в ПАСЕ Зеленский сказал, что Гаага ждет Путина и других военных преступников.