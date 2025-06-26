Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента.

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Про що Зеленський говорив з президентом ПАРЄ

Лідери зустрілися у Страсбурзі.

Глава держави відзначив те, що ПАРЄ була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Володимир Зеленський наголосив: дуже важливо, що Спецтрибунал судитиме відповідальних за злочин агресії проти України саме в Гаазі. Президент також подякував за те, що на кожній сесії ПАРЄ приділяють особливу увагу війні Росії проти України, зокрема постраждалим від російської агресії дітям, та ухвалюють важливі резолюції,

– мовиться в дописі.

Володимир Зеленський запросив президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, під час виступу в ПАРЄ Зеленський сказав, що Гаага чекає на Путіна та інших воєнних злочинців.