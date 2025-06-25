Головні заяви американського президента за результатами саміту передає 24 Канал із посиланням на його пресконференцію.
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Що заявив Трамп 25 червня
Збільшення оборонних витрат до 5%
За словами Трампа, на саміті обговорювали необхідність для інших країн взяти на себе фінансове обтяження щодо членства в НАТО. Йдеться про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП.
Люди здивовані, але це потрібно для сьогоднішнього дня. Це найбільші внески в НАТО з 2014 року… Я почав цей процес, підхопив деякі моменти 6 місяців тому,
– заявив Трамп.
Трамп про закінчення війни на Близькому сході
Трамп назвав конфлікт між Іраном та Ізраїлем "12-денною війною". Він вважає, що вона закінчиться, зокрема завдяки режиму припинення вогню. Також американський президент згадав про операцію "Опівнічний молот".
Жодна організація у світі не могла б зробити це (атаку на іранські ядерні об'єкти – 24 Канал) точніше та ефективніше, аніж США,
– вважає Трамп.