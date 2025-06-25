За словами Трампа, на саміті обговорювали необхідність для інших країн взяти на себе фінансове обтяження щодо членства в НАТО. Йдеться про збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП.

Люди здивовані, але це потрібно для сьогоднішнього дня. Це найбільші внески в НАТО з 2014 року… Я почав цей процес, підхопив деякі моменти 6 місяців тому,

– заявив Трамп.