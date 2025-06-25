Главные заявления американского президента по результатам саммита передает 24 Канал со ссылкой на его пресс-конференцию.
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Что заявил Трамп 25 июня
Увеличение оборонных расходов до 5%
По словам Трампа, на саммите обсуждали необходимость для других стран взять на себя финансовое обременение по членству в НАТО. Речь идет об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП.
Люди удивлены, но это нужно для сегодняшнего дня. Это самые большие взносы в НАТО с 2014 года... Я начал этот процесс, подхватил некоторые моменты 6 месяцев назад,
– заявил Трамп.
Трамп об окончании войны на Ближнем Востоке
Трамп назвал конфликт между Ираном и Израилем "12-дневной войной". Он считает, что она закончится, в частности благодаря режиму прекращения огня. Также американский президент вспомнил об операции "Полуночный молот".
Ни одна организация в мире не могла бы сделать это (атаку на иранские ядерные объекты – 24 Канал) точнее и эффективнее, чем США,
– считает Трамп.