По словам Трампа, на саммите обсуждали необходимость для других стран взять на себя финансовое обременение по членству в НАТО. Речь идет об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП.

Люди удивлены, но это нужно для сегодняшнего дня. Это самые большие взносы в НАТО с 2014 года... Я начал этот процесс, подхватил некоторые моменты 6 месяцев назад,

– заявил Трамп.