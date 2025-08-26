Про це у вівторок, 26 серпня, повідомили в Sky News, передає 24 Канал. Політик також попередив, що конфіскувати їх буде нелегко.

Що заявив прем'єр Бельгії?

На думку Барта Де Вевера, заморожені російські кошти найкраще залишити в бельгійському банку Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичного погляду це не так просто,
– зазначив прем'єр.

Довідка: банк Euroclear зберігає 183 мільярди євро (135 мільярдів фунтів стерлінгів) російських суверенних фондів із приблизно 300 мільярдів євро (222 мільярдів фунтів стерлінгів), заморожених у західних країнах.

Заморожені російські активи: останні новини

  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія має відшкодувати Україні збитки на суму близько 500 мільярдів євро, перш ніж отримає доступ до своїх заморожених активів.
  • Єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс розповів, що міністри економіки та фінансів розглядають різні варіанти механізмів подальшої підтримки України, зокрема й завдяки коштам, отриманим із заморожених російських активів.
  • Парламентська асамблея ОБСЄ закликала передати Україні заморожені російські активи для відновлення зруйнованої інфраструктури та промисловості.