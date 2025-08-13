Сколько активов России хранят в Европе?

Европа держит в руках российские активы, что может быть козырем, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Станут соответствующим источником: в НБУ прокомментировали ситуацию с замороженными активами России

Проценты с них направляют на помощь Украине, однако на полную конфискацию Европа не решается. Активы хранят в наличных, или реинвестировали в ценные бумаги, они разбросаны по разным западным юрисдикциям. Большая часть этих средств находится в Европе.

Около 190 миллиардов евро хранится в бельгийской клиринговой палате Euroclear, а до 20 миллиардов евро – во французском Clearstream. Теоретически каждая страна, в которой хранятся российские активы, может принять решение об их конфискации и передаче в фонд для Украины, однако этого не делают.

Почему конфискация станет угрозой для ЕС?

Европа имеет юридические и политические сомнения по поводу конфискации активов. Некоторые западные государства считают, что лучше было бы сохранить их как козырь для будущих переговоров о прекращении войны в Украине или для финансирования восстановления.

Другие, в частности Европейский центральный банк, предупреждают, что конфискация активов может нанести ущерб репутации Европы как надежного места для ведения бизнеса и отпугнуть инвесторов.

Что будут делать с имуществом российских олигархов?

Европейские правительства дополнительно заморозили тысячи частных активов, принадлежащих принадлежащих около 2 000 гражданам России. Многие из них зарегистрированы на членов семьи, трасты или подставные компании, из-за чего сложнее доказать право собственности.

Конфискация такого имущества более сложная, поскольку требует четких правовых оснований, связывающих активы с преступной деятельностью. Без прочных доказательств конфискация нарушит права собственности, а законные владельцы могут оспорить конфискацию в суде.

Напомним, что яхту Amadea российского олигарха, конфискованную на Фиджи, выставили на аукцион в США с начальным депозитом 10 миллионов долларов.

Ранее судном владел Сулейман Керимов – российский миллиардер, которого называли "русским Гэтсби". С 2018 года он находился под санкциями из-за связей с Путиным.