Что рассказал глава НБУ о замороженных российских активах?

Он отметил, что страна проходит различные этапы с начала полномасштабного вторжения, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Пышного для РБК-Украина.

Украина в течение трех с половиной лет войны часто проходит этапы от "это ни при каких условиях невозможно" до "давайте мы об этом подумаем" и "ладно, давайте сделаем как можно быстрее",

– сказал Андрей Пышный.

Глава Нацбанка поделился и собственным впечатлением. Ему кажется, что в вопросе доступа к самому телу обездвиженных активов, Украина проходит это снова.

Сейчас мы слышим от высшего руководства Европейской комиссии, даже от некоторых центробанкиров – а мы такими вещами не шутим, – и от некоторых коллег из стран Балтии о том, что обездвиженные активы должны постепенно рассматриваться как соответствующий источник финансирования Украины,

– рассказал Андрей Пышный.

Эти заявления звучат, в частности, от еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса и верховной представительницы ЕС Каи Каллас. И эта дискуссия так или иначе продолжается.

В частности Пышный более чем убежден, что обездвиженные активы постепенно станут соответствующим источником для Украины. В то же время существует дискуссия вокруг возможных рисков такого политического решения.

В частности, что передача этих активов Украине может подорвать глобальную роль евро как резервной валюты. Но, как отметил глава Нацбанка, евро никоим образом ничего не угрожает, эти активы уже являются обездвиженными.

Важно! Российская Федерация давно агрессивно действует в отношении европейского бизнеса и его активов на территории России, занимаясь национализацией и экспроприацией.