На это есть 3 причины. Такое мнение 24 Каналу озвучил британский экономист Тимоти Эш.

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Какие 3 причины влияют на это?

Тимоти Эш отметил, что сначала 330 миллиардов долларов активов Центробанка России были заморожены в западных юрисдикциях. С начала полномасштабного вторжения ничего особенного не произошло. В ЕС секьюритизируют поток доходов и проценты, которые получают из этих активов, что составляет примерно 50 миллиардов долларов. Эти средства распределяются различными способами на нужды Украины, но сам актив не конфискован и не передан нашему государству.

На это есть 3 причины. Я сказал бы 3 препятствия. Прежде всего законность этого. Я думаю, что спустя почти 3 с половиной года есть законная основа для конфискации. Есть контрмеры, – подчеркнул он.

В частности, существует целая индустрия аналитических центров, которые заложили правовую основу для конфискации активов России. Контрмеры в виде суверенного иммунитета помогают России. Это соответствует международному праву.

Когда Кремль не выполняет обязательств, то лишается права защищаться с помощью суверенного иммунитета. В тот период, когда россияне не соблюдают международное право, активы могут быть изъяты и направлены в пользу Украины.

Второй аргумент – экономический. Если Европа пойдет на конфискацию, это нанесет ущерб евро как резервной валюте. Можно ожидать ответ России относительно западных активов в ее юрисдикции. Есть мнение, что это подрывает доверие к западным институтам.

На самом деле альтернативы нет. Китай, у которого триллионы валютных резервов, не может их никуда вложить. Других ликвидных валютных рынков, кроме валют G7, не существует. Поэтому мы этого не видим. Они этого делать не будут. Это скорее запугивание со стороны таких институтов, как европейский Центробанк, которые не хотят этого делать,

– объяснил экономист.

Третья причина – политическая инерция. То есть когда политические системы, партии или правительства продолжают действовать в старом направлении, даже если изменились условия или появились новые вызовы, демонстрируя нежелание или неспособность менять курс.

Есть саммиты по восстановлению Украины, саммиты "Большой семерки". Все говорят, что это хорошая идея. Они говорят своим бюрократам, руководителям центральных банков и людям в казначействах: "Подумайте, как это сделать". Но эти институты по своей природе очень консервативны. Они не хотят делать что-то нестандартное. Национальная безопасность не является для них приоритетом. Они придумывают причины, чтобы не делать этого,

– сказал Тимоти Эш.

По его словам, главная причина заключается в том, что без этого Украина может остаться без финансирования, вооружения и проиграть войну. Это самый большой риск для евро как резервной валюты. Это смертельный удар по единой европейской валюте и ее статусу резервной валюты. Благодаря нашему государству этого не произошло.