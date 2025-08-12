Что известно об аукционе по продаже Amadea?

Правительство США продает с аукциона 108-метровую суперяхту, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Судно имеет восемь кают и может разместить 16 гостей и 36 членов экипажа.

Победитель торгов получит все удобства на борту яхты, включая вертолетную площадку, бассейн, салон красоты, тренажерный зал, два спа-центра и два лифта. Есть также несколько баров,

– пишут в издании.

Стоимость Amadea оценивают в 325 миллионов долларов. Однако первоначальный взнос на депозитарий от участника торгов определен в размере 10 миллионов долларов.

Участники торгов должны внести задаток для участия в закрытом аукционе 10 сентября. Аукцион администрирует Национальная морская служба США.

Почему яхту конфисковали?

Судно было захвачено на Фиджи три года назад в рамках операции KleptoCapture Министерства юстиции США. Ее создали в 2022 году для борьбы с активами подсанкционных олигархов, связанных с Россией.

Ранее судном владел Сулейман Керимов – российский миллиардер, которого называли "русским Гэтсби". С 2018 года он находился под санкциями из-за связей с Путиным.

Суперяхта Amadea стала одним из самых громких изъятий, осуществленных оперативной группой Министерства юстиции.