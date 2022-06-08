Американская полиция месяцами отслеживала 106-метровую яхту Амадею, связанную с олигархом Сулейманом Керимовым. В апреле яхта прибыла на Фиджи, где ее хотели удалить, а владелец лодки, чтобы остановить это, стал судиться.

Власти Фиджи конфисковали яхту Amadea российского олигарха Керимова

Аргументы олигарха отвергли

Керимов утверждал, что ордер противоречит местному законодательству острова Тихого океана. Но Верховный суд Фиджи отверг этот аргумент и приказал изъять яхту. При этом отметил, что ее причал в порту Лаутока "дорого обошелся местному правительству".

Власти США в своем заявлении утверждали, что стоимость лодки составляет 300 миллионов долларов, а это 238 миллионов фунтов стерлингов. По словам судьи, для общей пользы лодку лучше будет забрать. Судно же заплыло в воды Фиджи "без всякого разрешения и, скорее всего, во избежание судебного преследования со стороны Соединенных Штатов".

Команда защиты зарегистрированных владельцев судна, Millemarin Investments, утверждала, что лодка не является собственностью г-на Керимова. Он якобы принадлежит другому российскому бизнесмену, против которого не угрожают санкции.

Что говорят по этому поводу в США

Власти США утверждают, что господин Керимов все еще имеет выгодную связь с лодкой. Почти сразу с начала войны яхту пытались скрыть и выключили автоматизированную систему слежения.

Власти США впервые ввели санкции в Керимов в 2018 году из-за ряда обвинений в отмывании денег. С этого времени россиянин попал под санкции со стороны других стран, в том числе блока ЕС после вторжения России в Украину.

Директор прокуратуры Фиджи заявил, что решение суда об изъятии яхты показало приверженность его страны запросам о внешней помощи и международном праве. ФБР вывезло в США суперяхту Amadea после того, как суд поддержал ордер.

"Суд признал действительность ордера США и согласился с тем, что вопросы, относящиеся к отмыванию денег и собственности, должны решаться в суде первичной юрисдикции" – сказал Кристофер Прайд.

Санкции против России

Против агрессора ввели санкции страны Запада и Украины. Каждый раз они становятся более тягостными. К примеру, в 6 пакете было введено частичное эмбарго на российскую нефть. В Украине же активы компании, которой владели люди из окружения Владимира Путина, оказались под арестом. Это стало возможным благодаря действиям Службы безопасности Украины и Киевской прокуратуры.

Кроме того, из России уходят крупные компании и бренды . В частности, компания IBM прекратила деятельность в России. Инициаторами этого, говорят в руководстве компании, стали сами сотрудники. Теперь русские юзеры не могут попасть на официальный портал IBM. Вместо этого они открывают такой текст "К этому контенту нет доступа". Такая же ситуация и по страницам российского подразделения компании в соцсетях.

Ограничения вводятся и против Беларуси, которая стала соучастницей вторжения в Украину. Недавно Япония добавила в список санкций два российских банка и один белорусский банк. То есть Беларусь подпадает под такие же сильные ограничения, в то время как ее экономика значительно слабее, чтобы это выдерживать.

У Путина есть своя яхта: смотрите видео