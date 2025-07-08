Почему Авен обратился в полицию Латвии

До обращения в полицию Авен распространил пресс-релиз с критикой заявлений Браже в газете Diena. Олигарх заявил, что глава МИД безосновательно обвиняет его в коррупционных связях с высшим российским руководством и в отмывании средств политиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Россиянина возмутили слова Браже о том, почему, по ее мнению, опасно исключать Авена из санкционного списка ЕС.

Он – личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают,

– заявила Браже журналистам.

Теперь Авен называет слова министра "ложными выдумками", которые унижают его честь и достоинство.

В заявлении он утверждает, что никогда не занимался легализацией преступно полученных средств или другими преступными действиями, а тем более в интересах российского диктатора Владимира Путина.

Важно! Авен просит возбудить дело на основании статьи Уголовного закона о клевете и "установить виновных лиц, привлекая их к ответственности, предусмотренной законом".

Почему в Латвии критикуют Авена

В прошлом году Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и его бизнес-партнера Михаила Фридмана.

Вскоре после этого решения Латвия подала апелляцию по делам о санкциях против Авена и Фридмана.

Министерство юстиции Латвии заявило, что при введении санкций в отношении Авена и Фридмана получило доказательства их активной финансовой поддержки лиц, которые принимают решения в России.