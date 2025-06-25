Сколько потеряет мировая экономика от вторжения России

Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Россия может напасть на страны Альянса в течение 5 следующих лет. В таком сценарии наиболее уязвимыми остаются Эстония, Латвия и Литва, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Хотя доля стран Балтии в европейской экономике невелика, стратегически они имеют ключевое значение,

– отмечает издание.

По оценкам Bloomberg Economics, даже начальная фаза такой войны будет означать значительные человеческие и экономические потери:

Прямые убытки от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за сокращения поставок из России и паника на финансовых рынках могут уменьшить мировой ВВП на 1,3%, или 1,5 триллиона долларов в первый год.

Мировая экономика может потерять почти столько, сколько в первый год полномасштабного вторжения России в Украину (1,5% ВВП).

Важно! Эстония, Литва и Латвия потеряют за ирк 43% своей экономики – это эквивалентно падению производства на оккупированных Россией украинских территориях.

Как пострадают страны Европы от вторжения

Потери могли бы быть еще большими, если бы война с Балтии перекинулась на другие страны Европы.

Финляндия, Швеция, Польша и Германия, если бы вступили в войну, потеряли бы меньше, чем страны Балтии, но все равно ощутимо, из-за ракетных ударов.

ВВП ЕС в целом сократился бы на 1,2% за год, а государственный долг рос бы еще более быстрыми темпами.

Великобритания, которая географически дальше от фронта, потеряла бы 0,2% ВВП.

Стоит знать! Зато российская экономика понесла бы потери лишь в размере 1% от своего ВВП, ведь действующие санкции уже частично изолировали Россию от мира, а рост расходов на оборону создало бы иллюзию экономического "оздоровления".