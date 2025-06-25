Скільки втратить світова економіка від вторгнення Росії

Генсек НАТО Марк Рютте припустив, що Росія може напасти на країни Альянсу впродовж 5 наступних років. У такому сценарії найбільш вразливими залишаються Естонія, Латвія та Литва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Хоча частка країн Балтії в європейській економіці невелика, стратегічно вони мають ключове значення,

– зазначає видання.

За оцінками Bloomberg Economics, навіть початкова фаза такої війни означатиме значні людські й економічні втрати:

Прямі збитки від руйнувань у зоні бойових дій, зростання цін на енергоносії через скорочення постачань з Росії та паніка на фінансових ринках можуть зменшити світовий ВВП на 1,3%, або 1,5 трильйона доларів у перший рік.

Світова економіка може втратити майже стільки, скільки в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну (1,5% ВВП).

Важливо! Естонія, Литва і Латвія втратять за ірк 43% своєї економіки – це еквівалентно падінню виробництва на окупованих Росією українських територіях.

Як постраждають країни Європи від вторгнення

Втрати могли б бути ще більшими, якби війна з Балтії перекинулась на інші країни Європи.

Фінляндія, Швеція, Польща та Німеччина, якби вступили у війну, втратили б менше, ніж країни Балтії, але все одно відчутно, через ракетні удари.

ВВП ЄС загалом скоротився б на 1,2% за рік, а державний борг зростав би ще швидшими темпами.

Велика Британія, яка географічно далі від фронту, втратила б 0,2% ВВП.

Варто знати! Зате російська економіка зазнала б втрат лише у розмірі 1% Від свого ВВП, адже чинні санкції вже частково ізолювали Росію від світу, а зростання витрат на оборону створило б ілюзію економічного "оздоровлення".