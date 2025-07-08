Чому Авен звернувся у поліцію Латвії
До звернення у поліцію Авен поширив пресреліз із критикою заяв Браже в газеті Diena. Олігарх заявив, що глава МЗС безпідставно звинувачує його в корупційних зв’язках із вищим російським керівництвом та у відмиванні коштів політиків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.
Дивіться також Майже як війна в Україні: скільки світу коштуватиме вторгнення Росії у країн Балтії
Росіянина обурили слова Браже про те, чому, на її думку, небезпечно виключати Авена зі санкційного списку ЄС.
Він – особистий банкір Путіна. Це гроші Путіна, які вони відмивають,
– заявила Браже журналістам.
- Тепер Авен називає слова міністерки "неправдивими вигадками", які принижують його честь та гідність.
- У заяві він стверджує, що ніколи не займався легалізацією злочинно отриманих коштів або іншими злочинними діями, а тим більше в інтересах російського диктатора Володимира Путіна.
Важливо! Авен просить порушити справу на підставі статті Кримінального закону про наклеп і "встановити винних осіб, притягнувши їх до відповідальності, передбаченої законом".
Чому у Латвії критикують Авена
Торік Суд Європейського Союзу скасував рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена та його бізнес-партнера Михайла Фрідмана.
- Невдовзі після цього рішення Латвія подала апеляцію у справах щодо санкцій проти Авена і Фрідмана.
- Міністерство юстиції Латвії заявило, що під час запровадження санкцій щодо Авена та Фрідмана отримало докази їхньої активної фінансової підтримки осіб, які ухвалюють рішення в Росії.
Що відомо про Петра Авена
Петро Авен – російський олігарх, акціонер "Альфа-Груп", частиною якого є один із найбільших російських банків – "Альфа-Банк".
Займався політичною діяльністю у 1990‑х роках, входив у близьке оточення Володимира Путіна, за що потрапив під санкції США, ЄС, Великої Британії та інших країн після вторгнення Росії в Україну.
Є громадянином Латвії, тому з 2022 року проживає з сім'єю в цій країні.