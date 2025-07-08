Чому Авен звернувся у поліцію Латвії

До звернення у поліцію Авен поширив пресреліз із критикою заяв Браже в газеті Diena. Олігарх заявив, що глава МЗС безпідставно звинувачує його в корупційних зв’язках із вищим російським керівництвом та у відмиванні коштів політиків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

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Росіянина обурили слова Браже про те, чому, на її думку, небезпечно виключати Авена зі санкційного списку ЄС.

Він – особистий банкір Путіна. Це гроші Путіна, які вони відмивають,

– заявила Браже журналістам.

Тепер Авен називає слова міністерки "неправдивими вигадками", які принижують його честь та гідність.

У заяві він стверджує, що ніколи не займався легалізацією злочинно отриманих коштів або іншими злочинними діями, а тим більше в інтересах російського диктатора Володимира Путіна.

Важливо! Авен просить порушити справу на підставі статті Кримінального закону про наклеп і "встановити винних осіб, притягнувши їх до відповідальності, передбаченої законом".

Чому у Латвії критикують Авена

Торік Суд Європейського Союзу скасував рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена та його бізнес-партнера Михайла Фрідмана.

Невдовзі після цього рішення Латвія подала апеляцію у справах щодо санкцій проти Авена і Фрідмана.

Міністерство юстиції Латвії заявило, що під час запровадження санкцій щодо Авена та Фрідмана отримало докази їхньої активної фінансової підтримки осіб, які ухвалюють рішення в Росії.