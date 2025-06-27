Чому санкції проти Росії важливі

Російські ракети, дрони, майже вся техніка на полі бою, яка дійсно має силу, а також російські фінанси, технологічні компанії залежать від того, як Росія торгує зі світом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на "Форумі влади та бізнесу", розповідає 24 Канал.

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За словами Зеленського, російське виробництво зброї прямо залежить від наявності сучасних верстатів.

Російські ракети та дрони складаються з десятків критичних компонентів, які Росія завозить завдяки різним схемам з інших країн.

Російський бюджет критично залежить від нафтогазових доходів.

Російська економіка та особисті капітали так званої путінської еліти не можуть нормально функціонувати без зв’язків із юрисдикціями світу.

Олігархи Росії дуже люблять гроші, своє розкішне життя, хочуть для своїх дітей хорошої освіти, зокрема в Європі, і потребують нормальної медицини.

Тому наше завдання очевидне: доки Росія вкладається в цю війну, для неї має бути максимально закритим увесь світ. Це і про безпеку нашу, і про звичайну людську справедливість. Саме це маємо забезпечувати санкційними режимами нашими та партнерів,

– наголосив Зеленський.

Важливо! За словами Зеленського, країни, у тому числі країни Заходу, продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти. Тільки за минулий рік були зафіксовані поставки в Росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу.

Що треба заборонити для Росії

Президент зазначив, що зараз путінська еліта дуже хоче, щоб захід не просто не вводив нові санкції, а послабив усі існуючі. Однак Україна та партнери мають заборонити для Росії критичні елементи:

штучний інтелект;

інструменти та сервіси для тренування ШІ;

високопродуктивне обчислювальне обладнання;

спеціалізовані дата-сети, включно з супутниковими знімками.

Наша санкційна робота має бути конкретна по кожному напрямку та максимально сучасна,

– додав Зеленський.

Варто знати! Президент вважає, що необхідно створити нову міжнародну платформу з контролю за експортом товарів подвійного призначення. Це має допомогти захиститися не тільки від Росії, але й опосередковано від її спільників, таких як Іран та Північна Корея.